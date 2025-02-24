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Posted 24 февраля, 19:46

Published 24 февраля, 19:46

Modified 24 февраля, 19:48

Updated 24 февраля, 19:48

Полицейского из Краснодара будут судить в Ростове за взятку в 1,5 млн рублей

Полицейского из Краснодара будут судить в Ростове за взятку в 1,5 млн рублей

24 февраля 2025, 19:46
Фото: 1MI.
Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего транспортного полицейского из Краснодара, который получил взятку в Ростове в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал ростовский Следком.

По данным ведомства, фигурантами дела стали транспортный полицейский и его знакомый, житель Краснодара. Их подозревают в получении крупной взятки и в посредничестве во взяточничестве.

Следователи выяснили, что полицейский, находясь в Ростове, получил от своего знакомого 1,5 миллиона рублей. Взамен он должен был отказать в возбуждении дела о превышении должностных полномочий.

Фигурантов поймали сотрудники ФСБ, а позже их заключили под стражу.

Следователи собрали доказательства и направили уголовное дело вместе с обвинительным заключением в суд.

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До этого высокопоставленный полицейский в Ростове получил три миллиона рублей за обещание не проводить проверку деятельности коммерческой организации.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ФСБ#Взятка#Коррупция#Уголовное дело#Взяточничество
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