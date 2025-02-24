Полицейского из Краснодара будут судить в Ростове за взятку в 1,5 млн рублей

Posted 24 февраля, 19:46
Published 24 февраля, 19:46
Modified 24 февраля, 19:48
Updated 24 февраля, 19:48
По данным ведомства, фигурантами дела стали транспортный полицейский и его знакомый, житель Краснодара. Их подозревают в получении крупной взятки и в посредничестве во взяточничестве.
Следователи выяснили, что полицейский, находясь в Ростове, получил от своего знакомого 1,5 миллиона рублей. Взамен он должен был отказать в возбуждении дела о превышении должностных полномочий.
Фигурантов поймали сотрудники ФСБ, а позже их заключили под стражу.
Следователи собрали доказательства и направили уголовное дело вместе с обвинительным заключением в суд.
До этого высокопоставленный полицейский в Ростове получил три миллиона рублей за обещание не проводить проверку деятельности коммерческой организации.