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Posted 25 февраля, 07:13

Published 25 февраля, 07:13

Modified 25 февраля, 07:15

Updated 25 февраля, 07:15

Дверь в подъезд с домофоном

В Ростове-на-Дону отказались от внедрения в домофоны оповещений о ЧС

25 февраля 2025, 07:13
Фото: wikimedia.org. Дверь в подъезд с домофоном
В ближайшее время в Ростове-на-Дону не появятся домофоны, способные оповещать население об опасности. Реализацию этого проекта пришлось отложить, сообщают СМИ.

Представители департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области рассказали изданию «РБК Ростов» о том, что несмотря на успешно пройденный этап тестирования, внедрение системы в скором времени на территории региона не планируется.

Причины принятия данного решения неизвестны. Однако в департаменте уточнили, что и сейчас дончане могут получать предупреждения об опасности разными способами: через систему централизованного оповещения, комплексные системы экстренного оповещения населения, СМС-рассылки и приложение «МЧС России».

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Добавим, что о создании проекта стало известно еще в ноябре 2023 года. А уже в сентябре 2024 года был представлен пилотный проект по интеграции системы.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону планируют наладить работу системы смс-оповещения.

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