В Ростове-на-Дону отказались от внедрения в домофоны оповещений о ЧС

Posted 25 февраля, 07:13
Published 25 февраля, 07:13
Modified 25 февраля, 07:15
Updated 25 февраля, 07:15
Представители департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области рассказали изданию «РБК Ростов» о том, что несмотря на успешно пройденный этап тестирования, внедрение системы в скором времени на территории региона не планируется.
Причины принятия данного решения неизвестны. Однако в департаменте уточнили, что и сейчас дончане могут получать предупреждения об опасности разными способами: через систему централизованного оповещения, комплексные системы экстренного оповещения населения, СМС-рассылки и приложение «МЧС России».
Добавим, что о создании проекта стало известно еще в ноябре 2023 года. А уже в сентябре 2024 года был представлен пилотный проект по интеграции системы.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону планируют наладить работу системы смс-оповещения.