rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 07:52

Published 6 марта, 07:52

Modified 6 марта, 07:54

Updated 6 марта, 07:54

В цветочном магазине на 8 Марта

Дарите один цветок: как в Ростове сэкономить на букетах к 8 Марта — советы флориста

6 марта 2025, 07:52
Фото: 1MI. В цветочном магазине на 8 Марта

Флорист рассказала, как в Ростове-на-Дону сэкономить на букетах к 8 Марта

Сюжет
Эксклюзив
Накануне Международного женского дня RostovGazeta узнала у профессионального ростовского флориста, как и где можно купить достойный букет за разумные деньги.

Ростовский флорист Анна Конарева советует ростовчанам не торопиться с покупкой букетов и приобрести их в день праздника.

«Самые высокие цены за 1-2 дня до праздника. Если покупать их непосредственно 8 марта, цены будут уже чуть ниже, при этом вечером могут даже объявить распродажу, чтобы заказанные в большом количестве цветы не пропали и не принесли убытки», — советует эксперт.

Однако сэкономить можно, заказав цветы заранее за несколько недель, пока цены не выросли из-за приближающегося праздника.

«Похудеют» на шкринфляции: в Ростове-на-Дону резко вырастут цены на шоколад и конфеты
Узнать подробнее
«Самые дорогие сейчас цветы из-за санкций — импортные. У отечественных поставщиков и из Абхазии расценки будут ниже. Сезонные цветы — тюльпаны, мимоза, нарциссы и гиацинты — тоже будут значительно дешевле, чем все остальные», — говорит Анна Конарева.

Флорист советует ростовчанам покупать цветы к 8 Марта оптом.

«Это работает не только на оптовых базах, договориться можно с продавцами на рынках и даже в цветочных бутиках, некоторые магазины даже сами предлагают такие акции», — поясняет флорист.

Анна Конарева добавляет, что бюджетные и эффектные букеты могут получиться даже из одного цветка: их можно составить из ветки свежей гортензии, мимозы, протеи или качественной кустовой розы.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти оправдались за Масленицу в парке «Левобережном» в Ростове.

Читайте также:
«Скорая помощь» для праздника. Чем порадовать любимых женщин на 8 МартаЖители Ростовской области покупают сливочное масло только на праздникиСостав на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом в праздники
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Цветы#Подарки#Ростов#8 марта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика