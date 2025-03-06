Дарите один цветок: как в Ростове сэкономить на букетах к 8 Марта — советы флориста

«Самые высокие цены за 1-2 дня до праздника. Если покупать их непосредственно 8 марта, цены будут уже чуть ниже, при этом вечером могут даже объявить распродажу, чтобы заказанные в большом количестве цветы не пропали и не принесли убытки», — советует эксперт.