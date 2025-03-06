Дарите один цветок: как в Ростове сэкономить на букетах к 8 Марта — советы флориста

Posted 6 марта, 07:52
Published 6 марта, 07:52
Modified 6 марта, 07:54
Updated 6 марта, 07:54
Ростовский флорист Анна Конарева советует ростовчанам не торопиться с покупкой букетов и приобрести их в день праздника.
«Самые высокие цены за 1-2 дня до праздника. Если покупать их непосредственно 8 марта, цены будут уже чуть ниже, при этом вечером могут даже объявить распродажу, чтобы заказанные в большом количестве цветы не пропали и не принесли убытки», — советует эксперт.
Однако сэкономить можно, заказав цветы заранее за несколько недель, пока цены не выросли из-за приближающегося праздника.
«Самые дорогие сейчас цветы из-за санкций — импортные. У отечественных поставщиков и из Абхазии расценки будут ниже. Сезонные цветы — тюльпаны, мимоза, нарциссы и гиацинты — тоже будут значительно дешевле, чем все остальные», — говорит Анна Конарева.
Флорист советует ростовчанам покупать цветы к 8 Марта оптом.
«Это работает не только на оптовых базах, договориться можно с продавцами на рынках и даже в цветочных бутиках, некоторые магазины даже сами предлагают такие акции», — поясняет флорист.
Анна Конарева добавляет, что бюджетные и эффектные букеты могут получиться даже из одного цветка: их можно составить из ветки свежей гортензии, мимозы, протеи или качественной кустовой розы.
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