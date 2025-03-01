Жители Ростовской области покупают сливочное масло только на праздники

В департаменте потребительского рынка региона ответили на эти сообщения, что цены на товары не подлежат государственному регулированию. Со всеми жалобами население направили в УФАС по Ростовской областью. И добавили, что цены на масло не такие уж и высокие, сравнив их со средней стоимостью по ЮФО (1118 рублей) и по России (1228 рублей). На Дону килограмм сливочного масла сейчас стоит 1072 рубля, что на 4,07% и на 12,7% ниже соответственно.