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Posted 1 марта, 06:33

Published 1 марта, 06:33

Modified 1 марта, 06:35

Updated 1 марта, 06:35

Жители Ростовской области покупают сливочное масло только на праздники

Жители Ростовской области покупают сливочное масло только на праздники

1 марта 2025, 06:33
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области покупают сливочное масло только на праздники
В Ростовской области местные жители возмущены ростом цен на продукты и в частности на сливочное масло. Люди оставили свои жалобы в комментариях к посту врио губернатора Юрия Слюсаря.

В конце февраля жители Ростовской области рассказали, что масло стало настолько дорогим, что его прячут в магазинах — чтобы не украли.

— Дожились в аграрном крае! 300 рублей за 200 граммов стоит, а потом — понты на выставках, — негодуют подписчики главы региона.
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— Необходимо, прежде всего, свой народ кормить и цены устанавливать нормальные. А все, что избыток, уже продавать, и на продажу за рубеж уже можете устанавливать повышенную цену. Когда уже повернется производитель к своим российским покупателям? — возмущаются другие. — А что творится со сливочным маслом? Скоро будем брать его только на праздники? В чем причина таких цен? Доллар уже вроде бы упал, а цены заоблачные, да еще и качество масла под вопросом.

В департаменте потребительского рынка региона ответили на эти сообщения, что цены на товары не подлежат государственному регулированию. Со всеми жалобами население направили в УФАС по Ростовской областью. И добавили, что цены на масло не такие уж и высокие, сравнив их со средней стоимостью по ЮФО (1118 рублей) и по России (1228 рублей). На Дону килограмм сливочного масла сейчас стоит 1072 рубля, что на 4,07% и на 12,7% ниже соответственно.

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