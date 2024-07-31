Президент Путин извинился за цены на яйца в Ростовской области

Президент Владимир Путин признал недостатки работы правительства по «яичному» вопросу и заявил, что ситуация в Ростовской области стабилизируется в ближайшие несколько недель, об этом он заявил в ходе «Прямой линии».