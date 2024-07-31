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УФАС

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2024
УФАС взыскал с оборонного завода в Ростове выше 55 млн рублей
31 июля, 18:48
УФАС приостановило аукцион для футбольного стадиона на левобережье в Ростове
8 июня, 09:20
В Ростовской области пациентов больниц и школьников «травили» молочным фальсификатом
В Ростовской области в соцучреждения поставляли молоко с растительными жирами и фальсификаты молочной продукции, об этом сообщили в пресс-службе управления донского Россельхознадзора.
5 апреля, 09:21
Донское УФАС выявило сговор при закупке топлива для вертолетов таможни
В Ростовской области обнаружили сговор при закупке горючего для вертолетов Южным таможенным управлением (ЮТУ), подробности рассказала пресс-служба донского УФАС.
19 марта, 13:33
УФАС требует «Ростгорсвет» объяснить стоимость аренды мест на столбах в Ростове
29 января, 13:32
2023
Президент Путин извинился за цены на яйца в Ростовской области
Президент Владимир Путин признал недостатки работы правительства по «яичному» вопросу и заявил, что ситуация в Ростовской области стабилизируется в ближайшие несколько недель, об этом он заявил в ходе «Прямой линии».
14 декабря 2023, 11:28
Результаты проверки роста цен на яйца в Ростовской области объявят до 17 декабря
7 декабря 2023, 12:55
В Таганроге студентов техникума кормили маслом с кислотой
Краснодарское предприятие поставляло в социальные учреждения Ростовской области масло с сорбиновой кислотой, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.
16 октября 2023, 13:34
В Ростовской области выявили компанию, производящую фальсифицированное молоко
В Ростовской области обнаружили молоко, в котором содержались скрытые растительные жиры, об этом сообщили в пресс-службе донского Россельхознадзора.
2 октября 2023, 14:32
В Ростовской области заказчик оценил работу «Ростовавтодора» в 0 баллов
В Ростовской области Семикаракорская администрация дала оценку квалификации подрядчика ремонта дорог и присвоила ей ноль баллов, сведения об этом появились на портале госзакупок.
4 августа 2023, 13:01
Цирк из Ростова оштрафовали за нарушение закона о рекламе
Ростовский цирк-шапито «Арена Макао», который приезжал в Псков, нарушил закон о рекламе, сообщает региональное УФАС.
10 июля 2023, 13:52

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