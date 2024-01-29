УФАС требует «Ростгорсвет» объяснить стоимость аренды мест на столбах в Ростове

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд определил оставить в силе решение первой инстанции и согласился с позицией Ростовского УФАС в отношении компании «Ростгорсвет». Сотрудники донского УФАС и суд считают, что «Ростгорсвет» необоснованно решил завысить стоимость услуги аренды места для крепления кабелей связи на фонарных столбах Ростова.
Так компания требовала арендаторов ежесуточно платить за одно место по 15,25 рубля, однако не дала объяснений относительно того, как формировался тариф и что лежит в основе его расчетов.
Исходя из полученной информации, «Ростгорсвет» обвинили в нарушении закона «О защите конкуренции», компания получила предписание разработать методику расчета цены и перезаключить договоры аренды уже по новым тарифам. Также компании придется выплатить штраф в размере 562 тысячи рублей.
Ранее стало известно, кто из ростовчан останется без света в конце января.