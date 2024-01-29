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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

УФАС требует «Ростгорсвет» объяснить стоимость аренды мест на столбах в Ростове

УФАС требует «Ростгорсвет» объяснить стоимость аренды мест на столбах в Ростове

29 января 2024, 13:32
Фото: 1MI
УФАС требует «Ростгорсвет» объяснить стоимость аренды мест на столбах в Ростове
Ростовское УФАС потребовало от МКП «Ростгорсвет» объяснить, почему компания завысила цены на аренду места на столбах, об этом сообщили представители антимонопольной службы.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд определил оставить в силе решение первой инстанции и согласился с позицией Ростовского УФАС в отношении компании «Ростгорсвет». Сотрудники донского УФАС и суд считают, что «Ростгорсвет» необоснованно решил завысить стоимость услуги аренды места для крепления кабелей связи на фонарных столбах Ростова.

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Так компания требовала арендаторов ежесуточно платить за одно место по 15,25 рубля, однако не дала объяснений относительно того, как формировался тариф и что лежит в основе его расчетов.

Исходя из полученной информации, «Ростгорсвет» обвинили в нарушении закона «О защите конкуренции», компания получила предписание разработать методику расчета цены и перезаключить договоры аренды уже по новым тарифам. Также компании придется выплатить штраф в размере 562 тысячи рублей.

Ранее стало известно, кто из ростовчан останется без света в конце января.

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