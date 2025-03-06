К концу 2025 года резко подорожает кофе и шоколад в Ростовской области

По информации «Коммерсанта», новый рост на кондитерские изделия составит около 5-15%. В основном цены повышаются из-за увеличенных затрат на сырье. За последний год некоторые ингредиенты подорожали в несколько раз. Например, какао-порошок вырос в цене в три раза.