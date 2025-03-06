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Posted 6 марта, 10:54

Published 6 марта, 10:54

Modified 6 марта, 10:56

Updated 6 марта, 10:56

Кофе с выпечкой

К концу 2025 года резко подорожает кофе и шоколад в Ростовской области

6 марта 2025, 10:54
Фото: 1MI. Кофе с выпечкой
В Ростовской области могут сильно подорожать кофе и шоколад. О прогнозе на цены к концу 2025 года сообщили федеральные СМИ.

По информации «Коммерсанта», новый рост на кондитерские изделия составит около 5-15%. В основном цены повышаются из-за увеличенных затрат на сырье. За последний год некоторые ингредиенты подорожали в несколько раз. Например, какао-порошок вырос в цене в три раза.

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Помимо увеличения стоимости, производители собираются уменьшить вес упаковки товара. Об этом предупреждают компании, выпускающие шоколад «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение». В 2025 году их вес может снизиться примерно на 30%.

Что касается кофе, прогнозируемый рост цены достигает 35%. Резкое подорожание грозит не только Ростовской области, но и всем остальным регионам страны.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Шоколад#Кофе
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