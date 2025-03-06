К концу 2025 года резко подорожает кофе и шоколад в Ростовской области

Posted 6 марта, 10:54
Published 6 марта, 10:54
Modified 6 марта, 10:56
Updated 6 марта, 10:56
По информации «Коммерсанта», новый рост на кондитерские изделия составит около 5-15%. В основном цены повышаются из-за увеличенных затрат на сырье. За последний год некоторые ингредиенты подорожали в несколько раз. Например, какао-порошок вырос в цене в три раза.
Помимо увеличения стоимости, производители собираются уменьшить вес упаковки товара. Об этом предупреждают компании, выпускающие шоколад «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение». В 2025 году их вес может снизиться примерно на 30%.
Что касается кофе, прогнозируемый рост цены достигает 35%. Резкое подорожание грозит не только Ростовской области, но и всем остальным регионам страны.