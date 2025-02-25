В ЦБ сообщили, почему в Ростовской области так подорожали молоко и сливочное масло

Posted 25 февраля, 04:15
Published 25 февраля, 04:15
Modified 25 февраля, 04:15
Updated 25 февраля, 04:15
В начале 2025 года годовая инфляция в регионе подскочила до 9,97% после 9,46% в декабре 2024 года. Это — выше показателей по ЮФО (9,8%) и по стране в целом (9,92%).
Годовой прирост цен на продукты питания в регионе в январе увеличился до 13,36% после 12,48% в декабре 2024 года. Подскочила стоимость и молочной продукции.
По данным экспертов, причиной подорожания «молочки» является увеличение расходов производителей на оплату труда, упаковку и доставку. Также на повышение стоимости повлияло сокращение выпуска молока, сыра, творога и сметаны.
До этого эксперты назвали города Ростовской области, где можно купить сливочное масло по выгодной цене.