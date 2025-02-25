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Posted 25 февраля, 04:15

Published 25 февраля, 04:15

Modified 25 февраля, 04:15

Updated 25 февраля, 04:15

Сливочное масло в супермаркете

В ЦБ сообщили, почему в Ростовской области так подорожали молоко и сливочное масло

25 февраля 2025, 04:15
Фото: rostovgazeta.ru. Сливочное масло в супермаркете
В январе 2025 года в магазинах Ростовской области стоимость ряда продуктов, в том числе и «молочки», выросла. Центральный банк России назвал причины ускорения роста цен на молоко, сыр, творог и сметану в регионе.

В начале 2025 года годовая инфляция в регионе подскочила до 9,97% после 9,46% в декабре 2024 года. Это — выше показателей по ЮФО (9,8%) и по стране в целом (9,92%).

Годовой прирост цен на продукты питания в регионе в январе увеличился до 13,36% после 12,48% в декабре 2024 года. Подскочила стоимость и молочной продукции.

По данным экспертов, причиной подорожания «молочки» является увеличение расходов производителей на оплату труда, упаковку и доставку. Также на повышение стоимости повлияло сокращение выпуска молока, сыра, творога и сметаны.

Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло продают подешевле всего
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До этого эксперты назвали города Ростовской области, где можно купить сливочное масло по выгодной цене.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Продукты питания#Центробанк#Молочные продукты
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