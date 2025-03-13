Стало известно, за что задержали экс-главу Управления МВД Ростова-на-Дону Шпака

Posted 13 марта, 08:51
Published 13 марта, 08:51
Modified 13 марта, 09:28
Updated 13 марта, 09:28
В четверг, 13 марта, стало известно, что силовики задержали полковника Шпака. Следователи выяснили, что в 2017 году подозреваемый получил взятку в виде дорогих туристических путевок суммой более 263 тысяч рублей за покровительство одной коммерческой организации.
Кроме того, в период с 2019 по 2023 год экс-глава Управления МВД города совместно с подчиненным обманным путем похитили деньги, которые были начислены последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на работе. Общая сумма незаконно выплаченного заработка составила более 292 тысяч рублей.
Также бывший оперуполномоченный отдела полиции подозревается в том, что в 2020 году незаконно снял средства с банковского счета, используя для этого подложные платежные документы.
Ранее RostovGazeta писала, что политолог объяснил задержание экс-главы Управления МВД Ростова.