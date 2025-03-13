rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 08:51

Published 13 марта, 08:51

Modified 13 марта, 09:28

Updated 13 марта, 09:28

Сергей Шпак

Стало известно, за что задержали экс-главу Управления МВД Ростова-на-Дону Шпака

13 марта 2025, 08:51
Фото: УМВД Ростова. Сергей Шпак

Бывшего главу Управления МВД Ростова подозревают в получении крупной взятки

Правоохранительные органы задержали экс-начальника Управления МВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака и возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и получении взятки в крупном размере, сообщает СКР по Ростовской области.

В четверг, 13 марта, стало известно, что силовики задержали полковника Шпака. Следователи выяснили, что в 2017 году подозреваемый получил взятку в виде дорогих туристических путевок суммой более 263 тысяч рублей за покровительство одной коммерческой организации.

Кроме того, в период с 2019 по 2023 год экс-глава Управления МВД города совместно с подчиненным обманным путем похитили деньги, которые были начислены последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на работе. Общая сумма незаконно выплаченного заработка составила более 292 тысяч рублей.

Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия
Узнать подробнее

Также бывший оперуполномоченный отдела полиции подозревается в том, что в 2020 году незаконно снял средства с банковского счета, используя для этого подложные платежные документы.

Ранее RostovGazeta писала, что политолог объяснил задержание экс-главы Управления МВД Ростова.

Читайте также:
День в Ростове: увольнение главного полицейского и давка в миграционном центреВ Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной КорееИтоги пятницы: в Ростове готовили теракт и обыскали МРЭО
#Валерия Кострова#Мошенничество#Задержание#Ростов-на-Дону#МВД#Взятка#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика