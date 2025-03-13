Стало известно, за что задержали экс-главу Управления МВД Ростова-на-Дону Шпака

Кроме того, в период с 2019 по 2023 год экс-глава Управления МВД города совместно с подчиненным обманным путем похитили деньги, которые были начислены последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на работе. Общая сумма незаконно выплаченного заработка составила более 292 тысяч рублей.