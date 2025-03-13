В правительстве России предупредили об угрозе маловодья в Ростовской области

Posted 13 марта, 15:40
Published 13 марта, 15:40
Modified 13 марта, 15:42
Updated 13 марта, 15:42
По словам Дмитрия Патрушева, дефицит воды может повлечь за собой осложнения работы аграриев в южной части страны, в том числе и на Дону.
«Там везде у нас потенциально может быть зафиксирован недостаток воды, что приведет к усложнению процесса работы наших сельхозпроизводителей», — говорит Патрушев.
Для того, чтобы этого не произошло, Федеральному агентству водных ресурсов необходимо скорректировать режимы работы водохранилищ.
«Планово-предупредительные работы должны быть реализованы», — говорит заместитель председателя правительства Российской Федерации.