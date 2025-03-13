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Posted 13 марта, 15:40

Published 13 марта, 15:40

Modified 13 марта, 15:42

Updated 13 марта, 15:42

В правительстве России предупредили об угрозе маловодья в Ростовской области

В правительстве России предупредили об угрозе маловодья в Ростовской области

13 марта 2025, 15:40
Фото: 1MI.
Южной части страны, в том числе и в Ростовской области, угрожает маловодье. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева.

По словам Дмитрия Патрушева, дефицит воды может повлечь за собой осложнения работы аграриев в южной части страны, в том числе и на Дону.

«Там везде у нас потенциально может быть зафиксирован недостаток воды, что приведет к усложнению процесса работы наших сельхозпроизводителей», — говорит Патрушев.

Для того, чтобы этого не произошло, Федеральному агентству водных ресурсов необходимо скорректировать режимы работы водохранилищ.

«Планово-предупредительные работы должны быть реализованы», — говорит заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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Ранее RostovGazeta рассказала о том, что повторение весенней засухи угрожает региону в 2025 году.

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