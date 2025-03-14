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Posted 14 марта, 07:39

Published 14 марта, 07:39

Modified 14 марта, 07:55

Updated 14 марта, 07:55

Сергей Шпак, слева

Экс-главу УМВД Ростова Сергея Шпака закрыли в СИЗО

14 марта 2025, 07:39
Фото: УМВД Ростова. Сергей Шпак, слева
Ленинский районный суд избрал меру пресечения экс-главе УМВД Ростова Сергею Шпаку. Дежурный материал, поступивший утром 14 марта, рассмотрели в тот же день.

Высокопоставленного правоохранителя заключили под стражу в зале суда. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца — до 11 мая.

Как сообщала RostovGazeta, Сергея Шпака подозревают сразу по нескольким статьям. Это и мошенничество, и получение взятки, и неправомерный оборот денег через подложные платежные документы.

Именно Шпак был тем самым полицейским, на которого якобы работал ландшафтный дизайнер, оформленный штатным сотрудником и получавший зарплату из казны. Ущерб бюджету был причинен почти на 300 тысяч рублей.

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Кроме того, будучи начальником Октябрьского отдела полиции №5, правоохранитель, по версии следствия, получил взятку. За покровительство одной из коммерческих организаций в 2017 году Сергей Шпак взял туристические путевки стоимостью порядка 250 тысяч рублей.

А в 2020-м главный полицейский Ростова предположительно занимался неправомерным оборотом денег на банковском счете. Вместе с неизвестными лицами он использовал для этого подложные платежные документы.

Вместе со Шпаком задержали и других подозреваемых. На следующий день, 14 марта, экс-главе управления МВД Ростова избрали меру пресечения.

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