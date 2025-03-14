Экс-главу УМВД Ростова Сергея Шпака закрыли в СИЗО

Posted 14 марта, 07:39
Published 14 марта, 07:39
Modified 14 марта, 07:55
Updated 14 марта, 07:55
Высокопоставленного правоохранителя заключили под стражу в зале суда. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца — до 11 мая.
Как сообщала RostovGazeta, Сергея Шпака подозревают сразу по нескольким статьям. Это и мошенничество, и получение взятки, и неправомерный оборот денег через подложные платежные документы.
Именно Шпак был тем самым полицейским, на которого якобы работал ландшафтный дизайнер, оформленный штатным сотрудником и получавший зарплату из казны. Ущерб бюджету был причинен почти на 300 тысяч рублей.
Кроме того, будучи начальником Октябрьского отдела полиции №5, правоохранитель, по версии следствия, получил взятку. За покровительство одной из коммерческих организаций в 2017 году Сергей Шпак взял туристические путевки стоимостью порядка 250 тысяч рублей.
А в 2020-м главный полицейский Ростова предположительно занимался неправомерным оборотом денег на банковском счете. Вместе с неизвестными лицами он использовал для этого подложные платежные документы.
Вместе со Шпаком задержали и других подозреваемых. На следующий день, 14 марта, экс-главе управления МВД Ростова избрали меру пресечения.