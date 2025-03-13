Взятки брал турпутевками: СКР раскрыл подробности задержания экс-главы УМВД Ростова

С 2019 по 2023 годы, будучи замначальника УМВД по Ростову, а впоследствии и начальником этого управления, полковник фиктивно устроил на работу сотрудника. Последний отсутствовал по факту на рабочем месте, но получал зарплату. Вероятно, это и есть то самое дело о «мертвых душах», при котором псевдосотрудник управления предположительно был ландшафтным дизайнером у Шпака. По такой схеме в качестве зарплаты было начислено почти 300 тысяч рублей.