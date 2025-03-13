Взятки брал турпутевками: СКР раскрыл подробности задержания экс-главы УМВД Ростова

Posted 13 марта, 08:48
Published 13 марта, 08:48
Modified 13 марта, 08:50
Updated 13 марта, 08:50
По версии следствия, нарушать закон Сергей Шпак начал, будучи начальником Октябрьского отдела полиции №5. На этой должности в 2017 году он якобы получил взятку в виде «незаконного оказания услуг имущественного характера». Речь идет об оплате дорогих туристических путевок. Стоимость их составила более 250 тысяч рублей. Взамен от правоохранителя требовалось покровительство одной из коммерческих организаций.
С 2019 по 2023 годы, будучи замначальника УМВД по Ростову, а впоследствии и начальником этого управления, полковник фиктивно устроил на работу сотрудника. Последний отсутствовал по факту на рабочем месте, но получал зарплату. Вероятно, это и есть то самое дело о «мертвых душах», при котором псевдосотрудник управления предположительно был ландшафтным дизайнером у Шпака. По такой схеме в качестве зарплаты было начислено почти 300 тысяч рублей.
Также высокопоставленного правоохранителя подозревают в том, что в 2020 году он занимался неправомерным оборотом денег на банковском счете. Якобы для этого он вместе с неизвестными пока лицами использовал подложные платежные документы.
Силовики задержали всех подозреваемых, включая Сергея Шпака. В ближайшие дни суд изберет им меру пресечения.