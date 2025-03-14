Это нелогично: власти Ростовской области обещали разобраться с программой капремонта

Posted 14 марта, 10:07
Published 14 марта, 10:07
Modified 14 марта, 10:09
Updated 14 марта, 10:09
По информации замгубернатора Владимира Ревенко, информация о домах по программе капремонта часто не соответствует их реальному состоянию. Это связано с тем, что данные не обновляются годами.
— Обслуживающие организации не всегда уделяют этому должное внимание, в результате чего состояние домов ухудшается, что приводит к более дорогостоящему капитальному ремонту, — отметил чиновник.
Кроме того, появились вопросы и к очередности проведения работ. Например, фасад иногда ремонтируют раньше крыши, что нелогично: сначала нужно разобраться с кровлей для защиты фасада.
Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил проработать изменения в программу капремонта, чтобы сделать ее более эффективной.
Ранее стало известно, во сколько обойдется капитальный ремонт Ростовской филармонии.