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Posted 14 марта, 10:07

Published 14 марта, 10:07

Modified 14 марта, 10:09

Updated 14 марта, 10:09

Капитальный ремонт помещения

Это нелогично: власти Ростовской области обещали разобраться с программой капремонта

14 марта 2025, 10:07
Фото: donland.ru. Капитальный ремонт помещения

В правительстве Ростовской области изменят программу капремонта

В Ростовской области обратили внимание на недочеты при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. По информации на сайте правительства региона, в связи с этим в программу капремонта внесут изменения.

По информации замгубернатора Владимира Ревенко, информация о домах по программе капремонта часто не соответствует их реальному состоянию. Это связано с тем, что данные не обновляются годами.

— Обслуживающие организации не всегда уделяют этому должное внимание, в результате чего состояние домов ухудшается, что приводит к более дорогостоящему капитальному ремонту, — отметил чиновник.
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Кроме того, появились вопросы и к очередности проведения работ. Например, фасад иногда ремонтируют раньше крыши, что нелогично: сначала нужно разобраться с кровлей для защиты фасада.

Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил проработать изменения в программу капремонта, чтобы сделать ее более эффективной.

Ранее стало известно, во сколько обойдется капитальный ремонт Ростовской филармонии.

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#Евгения Волкова#Многоквартирные дома#Губернатор#Ростов-на-Дону#Владимир Ревенко#Эффективность#Юрий Слюсарь#Капремонт#Ростовская область
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