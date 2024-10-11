Автоцистерны

Страшное зарево на горизонте: пожар на левом берегу Ростова не потушили до ночи

В распоряжении RostovGazeta появились новые снимки крупного пожара на левом берегу реки Дон в Ростове, который полыхает почти несколько часов. Судя по кадрам, площадь ЧП все еще составляет сотни квадратных метров.