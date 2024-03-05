В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне

В Ростове гражданина Украины осудили на шесть лет за службу в запрещенном в РФ террористическом батальоне «Айдар»*, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного суда.