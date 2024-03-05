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Айдар

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Март
Ростовский суд приговорил участника украинского нацбатальона к 18 годам колонии
В Ростовской области огласили приговор участнику запрещенного в России украинского нацбатальона «Айдар»*, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
5 марта, 13:19
Декабрь 2023
В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне
В Ростове гражданина Украины осудили на шесть лет за службу в запрещенном в РФ террористическом батальоне «Айдар»*, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного суда.
20 декабря 2023, 10:21
В Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона
В Ростове вынесли приговор Николаю Мартынюку, обвиняемому в участии в террористическом обществе, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
6 декабря 2023, 13:44
В Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины
5 декабря 2023, 15:31
Июль 2023
В Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины
25 июля 2023, 08:31

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