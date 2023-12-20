В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне

В суде установили, что в июле 2016 года после завершения военной службы по призыву Линника мобилизовали в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» [прим. редакции: * — батальон получил статус террористической организацией на территории России, его деятельность запретили, она преследуется законом]. Согласно данным суда, подозреваемый знал, чем именно занимается батальон, но все равно вступил в его состав и начал службу в качестве старшего токаря.