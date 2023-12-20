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В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне

В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне

20 декабря 2023, 10:21
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0
В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне
В Ростове гражданина Украины осудили на шесть лет за службу в запрещенном в РФ террористическом батальоне «Айдар»*, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного суда.

В Ростове огласили приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Владимира Линника, которого заподозрили в участии в террористической организации.

В суде установили, что в июле 2016 года после завершения военной службы по призыву Линника мобилизовали в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» [прим. редакции: * — батальон получил статус террористической организацией на территории России, его деятельность запретили, она преследуется законом]. Согласно данным суда, подозреваемый знал, чем именно занимается батальон, но все равно вступил в его состав и начал службу в качестве старшего токаря.

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Во время службы Линнику выдали огнестрельное оружие с боеприпасами, военной формой и иной необходимой амуниции, кроме того, в обязанности подозреваемого вошел ремонт и обслуживание военной техники батальона.

В тот же год батальон расторг контракт с Линником из-за допущенных им нарушений условий службы. Сейчас Линника признали виновным и осудили на шесть лет заключения в колонии общего режима. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее осудили охранника лагеря батальона «Айдар»*.

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