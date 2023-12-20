В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Ростове огласили приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Владимира Линника, которого заподозрили в участии в террористической организации.
В суде установили, что в июле 2016 года после завершения военной службы по призыву Линника мобилизовали в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» [прим. редакции: * — батальон получил статус террористической организацией на территории России, его деятельность запретили, она преследуется законом]. Согласно данным суда, подозреваемый знал, чем именно занимается батальон, но все равно вступил в его состав и начал службу в качестве старшего токаря.
Во время службы Линнику выдали огнестрельное оружие с боеприпасами, военной формой и иной необходимой амуниции, кроме того, в обязанности подозреваемого вошел ремонт и обслуживание военной техники батальона.
В тот же год батальон расторг контракт с Линником из-за допущенных им нарушений условий службы. Сейчас Линника признали виновным и осудили на шесть лет заключения в колонии общего режима. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее осудили охранника лагеря батальона «Айдар»*.