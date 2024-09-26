rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Бабье лето

Выбрать дату
Сентябрь
Стало известно, когда бабье лето придет в Ростовскую область
Температура воздуха в октябре ожидается на уровне нормы, поделилась с «Молотом» синоптик Ольга Чупрова.
26 сентября, 13:21
Стало известно, когда в Ростов придет настоящая осень
Синоптики подготовили прогноз погоды в Ростове на конец сентября и октябрь, актуальные данные опубликованы на сайте Гисметео.
18 сентября, 10:54
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове
Бабье лето продлится в Ростове до третье декады месяца, следует из прогнозов синоптиков.
13 сентября, 11:45
Настоящее бабье лето прогнозируют синоптики в Ростовской области
Жаркая и сухая погода ожидается в Ростовской области, следует из прогнозов синоптиков.
12 сентября, 10:52
До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
Синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь, согласно которому в Ростове температура опустится до +15 градусов, информация опубликована на сайте «Яндекс.Погода».
10 сентября, 06:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика