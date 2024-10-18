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Бездомные

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Октябрь
Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта
Рядом с местом пожара в центре Ростова перекрыли движение для автомобилистов, сообщает глава городской администрации Алексей Логвиненко.
18 октября, 05:38
Август
В разрушенном доме на Нариманова в Ростове поселились бомжи
Установленный вокруг частично обрушившегося дома на Нариманова забор не помогает защитить здание от бездомных, сообщает Don Mash.
11 августа, 17:45
Март
Ростовчанам назвали места, куда можно пожертвовать одежду для бездомых
27 марта, 10:58
Январь
Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»
В Ростове активисты своими силами законсервировали «Дом с ангелами», ожидающий реставрации, об этом сообщили градозащитники «МойФасад».
23 января, 14:27
«Порвали куртку, прокусили ботинок»: как на жительницу Ростова напала стая собак
10 января, 12:14

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