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Больничные

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Стало известно, что за вирусы «цепляют» жители Ростова-на-Дону этой осенью
3 октября, 15:00
Донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь
14 августа, 12:55
Район в Ростовской области ушел под воду, но всплыло дело о взятках в поликлинике
23 января, 15:51
Поликлиника в Ростове открыла продажу больничных по 50 тыс рублей
23 января, 08:44
Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием
22 января, 08:41
Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году
16 января, 11:36
2023
Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области
28 августа 2023, 06:15

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