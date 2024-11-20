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Бюджет Ростовской области

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2024
«Слишком дорогие»: власти Ростовской области откажутся от займов банков
20 ноября, 11:20
2023
На содержание губернатора Ростовская область потратит почти 25 млн рублей
Траты на губернатора в бюджете Ростовской области составили почти 25 миллионов рублей, следует из закона о бюджете региона на следующий год.
24 ноября 2023, 16:15
Расходы Ростовской области выросли на 20 млрд рублей
Расходы Ростовской области увеличатся на 7,4%, сообщили в Законодательном Собрании региона.
23 ноября 2023, 12:57
На ликвидацию свалок в Ростовской области выделили 81,4 миллиона рублей
12 октября 2023, 12:53
Ростовская область займет 33 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета
11 октября 2023, 14:17
Доходы в бюджет Ростовской области увеличатся на 5,5 миллиарда рублей
Доходы бюджета Ростовской области увеличатся на 5,5 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.
28 июня 2023, 16:05

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