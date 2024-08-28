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2024
Кладбище варенных ног: ростовчанин Баста рассказал о страшной ошибке в райдере
28 августа, 17:36
Тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки
5 января, 09:54
2023
«Муж называл поросенком и отбирал еду»: истории дончанок с ожирением
8 ноября 2023, 10:13
10 мифов о похудении, в которые многие продолжают верить
24 октября 2023, 12:24
«Без диет»: диетолог рассказал дончанам эффективные способы потери лишнего веса
18 октября 2023, 10:23
Как выбрать вкусный арбуз в Ростовской области
В Ростовской области скоро начнется сезон арбузов, поэтому нужно знать, как правильно их выбирать. О том, как не ошибиться и определить спелый фрукт, в материале RostovGazeta.
25 июля 2023, 14:13

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