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2024
Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»
После матча ФК «Ростов» с «Динамо», закончившимся со счетом 1:1, тренер столичной команды выругался матом на камеру. Марцел Личка не сдержал эмоций во время пресс-конференции 1 ноября.
2 ноября, 06:25
Главного тренера ФК оштрафовали после разгромного матча со «Спартаком»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оштрафован в результате инцидента, произошедшего на матче со «Спартаком», который состоялся на «Ростов Арене» 21 апреля сообщили в КДК РФС.
24 апреля, 16:35
«Пограничные эмоции»: ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в «Магните»
5 апреля, 06:43
Вассерман заявил, что Михаил Жванецкий заслужил памятник в Ростове-на-Дону
14 февраля, 14:11
2023
Губернатор Ростовской области рассказал, что сбили системы ПВО 2 ноября
В Ростовской области системе ПВО удалось поразить две воздушные цели в четверг, 2 ноября, сообщил губернатор Василий Голубев.
2 ноября 2023, 12:46

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