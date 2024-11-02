Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»

После матча ФК «Ростов» с «Динамо», закончившимся со счетом 1:1, тренер столичной команды выругался матом на камеру. Марцел Личка не сдержал эмоций во время пресс-конференции 1 ноября.