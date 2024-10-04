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Фасад здания

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Октябрь
В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей
4 октября, 15:40
Сентябрь
В центре Ростова-на-Дону обвалился фасад отремонтированного дома
17 сентября, 07:22
Август
Кусок бетонного балкона рухнул у здания «Золотого колоса» в центре Ростова
22 августа, 06:51
Июль
Часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар
В центре Ростова-на-Дону обрушился фасад послевоенного дома. Кусок балкона приземлился прямо на тротуар, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».
22 июля, 18:20
Март
Столетние здание начало рассыпаться на кирпичи в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону стал осыпаться фасад здания на улице Серафимовича, сообщает Telegram-канал «В курсе Ростов».
18 марта, 06:41

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