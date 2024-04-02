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Фуры

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Апрель
С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области
2 апреля, 16:21
Март
Растворитель разлился на М-4 «Дон» после ДТП. Показываем на карте 33-метровую пробку
26 марта, 17:22
Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало пробкой в 15 километров. Что там произошло?
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла пробка протяженностью 15 километров, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».
1 марта, 10:42
Февраль
Массовое ДТП парализовало движение на трассе Ростов — Таганрог. Показываем на карте
На трассе Ростов — Таганрог появилась огромная пробка из-за аварии с несколькими машинами, сообщили пользователи в соцсетях.
22 февраля, 12:30

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