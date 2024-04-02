Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало пробкой в 15 километров. Что там произошло?

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла пробка протяженностью 15 километров, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».