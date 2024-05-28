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ГК «Автодор»

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Май
«Автодору» выделят около миллиарда рублей на ремонт М-4 в Ростовской области
28 мая, 18:12
Апрель
Проезд по трассе М-4 «Дон» подорожал в Ростовской области
На двух платных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области изменились цены на проезд, сообщил «Автодор».
29 апреля, 08:35
На участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 км в час
С 90 до 110 километров в час разрешили разгоняться на одном из отрезков федеральной трассы в Ростовской области, сообщил «Автодор».
15 апреля, 12:36
Март
«Автодор» заявил о завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались
Госкомпания «Автодор» отчиталась о завершении ямочного ремонта в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Шахт — от 995-го до 1007-го километра. Движение на этом участке открыто по двум полосам.
12 марта, 19:19
Ноябрь 2023
В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»
27 ноября 2023, 13:40

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