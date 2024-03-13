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Глава Минздрава

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Март
Защита требует оправдать экс-главу донского Минздрава Быковскую
Защита бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской будет добиваться ее невиновности по уголовному делу, сообщает 1Rnd.
13 марта, 06:22
Январь
Уголовное дело прекратили против бывшего зама экс-главы донского Минздрава
22 января, 11:33
Октябрь 2023
Стало известно об аресте экс-главы Минздрава Ростовской области Быковской
Суд заключил под стражу бывшую главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского, пишут СМИ.
20 октября 2023, 12:52
Август 2023
В Ростовской области детям привезли вакцину от кори
В Ростовской области поступили более 20 тысяч доз препарата против кори, сообщили корреспонденту RostovGazeta в правительстве региона.
7 августа 2023, 13:37
Почти 40 свидетелей могут допросить по делу экс-главы донского Минздрава Быковской
По уголовному делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской планируется допросить около 40 свидетелей, сообщают СМИ.
2 августа 2023, 12:22

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