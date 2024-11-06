rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Госконтракт

Выбрать дату
2024
Тыловика ЮТУ осудили за мошенничество с соревнованиями таможенников
Ленинский районный суд Ростова избрал наказание экс-сотруднику Южного таможенного управления ФТС России Валерию Козорезову, сообщает региональное УФСБ.
6 ноября, 09:16
В Ростове возбудили уголовное дело на поставщика оборудования на гребном канале
16 октября, 16:46
Бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт
В Ростове задержали горожанина, который подкупил руководителя фирмы-конкурента, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
1 марта, 10:44
2023
Сергей Шойгу поручил модернизировать в Таганроге летающие радары для СВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолета А-50 на территории ТАНКТ имени Бериева в Таганроге, сообщили в Минобороны.
4 июля 2023, 08:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика