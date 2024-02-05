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Hyundai Solaris

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Февраль
Водитель погиб в тройной аварии в Ростове-на-Дону
5 февраля, 05:55
Январь
В салоне было 40 пассажиров: автобус в Ростове попал в жесткую аварию
18 января, 11:20
Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?
16 января, 09:14
Август 2023
Подозреваемый в похищении ребенка водитель сбил человека в Ростове-на-Дону
10 августа 2023, 10:46
Июль 2023
Пассажир такси в Ростове заживо сгорел из-за взорвавшегося баллона с газом 28 июля
В Ростове-на-Дону скончался мужчина, получивший ожоги во время аварии, сообщили в региональном УГИБДД.
28 июля 2023, 08:05

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