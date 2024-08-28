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Индейка

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2024
Кладбище варенных ног: ростовчанин Баста рассказал о страшной ошибке в райдере
28 августа, 17:36
В Ростовской области по дороге разбросало сотни дохлых индюшек
10 июля, 15:49
Около 20 млрд рублей вложат в модернизацию производства индейки на Дону
В Ростовской области планируется вложить 20 миллиардов рублей в предприятие, которое занимается выпуском индейки, сообщили в правительстве региона.
7 июня, 10:18
2023
Мясо может подорожать в Ростовской области с сентября 2023 года
В России, в том числе Ростовской области, в сентябре этого года может вырасти в цене продукция из мяса индейки, пишут СМИ.
8 августа 2023, 07:49

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