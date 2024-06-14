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Использование беспилотников

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2024
Жителей Ростова разбудили удары ПВО по украинским беспилотникам
14 июня 2024, 02:26
Военные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
В небе над Ростовской областью военные сбили два украинских беспилотника в ночь на 2 мая, сообщил губернатор Василий Голубев.
2 мая 2024, 00:37
Крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области в 2024-м
Открытие пяти крупных заводов в Ростовской области ожидается до конца 2024 года, заявил губернатор региона Василий Голубев в эфире телепрограммы «О главном».
17 марта 2024, 06:47
2023
Голубев сообщил о попытке теракта в Ростовской области тремя дронами-камикадзе
Ранним утром в воскресенье, 20 августа, Ростовскую область атаковали с использованием дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
20 августа 2023, 06:51
Военные беспилотники «Орлан-10» начнут искать лесные пожары на юге в России
Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов обучаются искать возгорания на юге страны, сообщает ЮВО.
5 июня 2023, 09:22

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