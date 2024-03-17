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Избирком Ростовской области

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Март 2024
Явка на выборах в Ростовской области побила рекорд шестилетней давности
В выборах президента в Ростовской области приняли участие 75% избирателей, рассказали в региональном Избиркоме.
17 марта 2024, 17:23
Итоги недели: в Ростовской области отбивали атаки БПЛА и выбирали президента
17 марта 2024, 15:15
Январь 2024
Стало известно, сколько жителей Ростовской области будут избирать президента
22 января 2024, 17:14
Декабрь 2023
Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента
7 декабря 2023, 15:26
Июнь 2023
Выборы в Ростовской области в этом году будут трехдневными
14 июня 2023, 15:53

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