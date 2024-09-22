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Изменение схемы движения

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2024
Водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского
22 сентября, 15:03
В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая
13 апреля, 10:53
На таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля
17 февраля, 08:19
2023
В Ростове предложили изменить маршруты троллейбуса №8 и автобуса № 88
В Ростове предложили изменить схемы движения троллейбуса №8 и автобуса №88, голосования начались на портале «Активный ростовчанин».
13 декабря 2023, 08:28
Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос изменения схемы движения автобусов на маршруте №22, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».
11 августа 2023, 09:19

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