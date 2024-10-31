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Картошка в Ростове

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2024
Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка
31 октября, 08:36
Министр Рачаловский сообщил о неурожае картофеля в Ростовской области
16 октября, 18:55
Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле
13 октября, 14:57
Почти половина жителей Ростова хочет отказаться от покупной картошки
Только 4 из 10 собственников земельных участков в Ростове собираются сажать картофель, это следует из исследования SuperJob.
31 марта, 05:29
2023
«Сувенир от Лукашенко» нашли на ростовских клумбах после мятежа «Вагнера»
В Ростове-на-Дону, по информации Telegram-каналов, на клумбах вместо цветов вырос картофель, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
29 июня 2023, 09:32

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