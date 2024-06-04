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Клубника

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Июнь 2024
Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубнику
4 июня 2024, 17:26
Май 2024
В поликлинике Ростова заявили о смертельной опасности от переедания клубники
17 мая 2024, 09:27
Врач рассказал, какую клубнику опасно употреблять в Ростовской области
17 мая 2024, 07:16
Ростовчанин выловил огромного амура на клубнику
Житель Ростовской области съездил на рыбалку и поймал крупную рыбу, рассказал он в соцсетях.
12 мая 2024, 13:41
Июнь 2023
Клубника резко подорожала в Ростове из-за наводнения в Херсонской области
Продавцы Ростова заявили, что клубника дорожает из-за подтопления в Херсонской области, сообщает корреспондент RostovGazeta, который побывал сегодня ны рынке.
8 июня 2023, 12:11

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