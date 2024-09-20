Комплексное развитие

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«Это позорище»: жители Каменска-Шахтинского показали разрушающийся стадион «Прогресс»
19 сентября, 10:23
В Ростове продают заброшенный аквапарк за 100 млн рублей
В Ростове выставили на продажу участок закрывшегося аквапарка Water Land, данные об этом появились на портале объявлений.
30 марта, 17:30
2023
В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области
15 декабря 2023, 10:35
На месте закрытых рынков под Ростовом построят экспоцентр
В Ростовской области объявили о планах построить новый экспоцентр на месте закрытых оптовых рынков под Ростовом, об этом сообщил портал ТАСС.
25 октября 2023, 11:28
Застройщик из Анапы возведет коттеджный поселок в Новочеркасске
В Ростовской области провели торги на заключение договора аренды и комплексного развития участка в Новочеркасска, говорится в документации «Земля.Дом.Рф».
22 августа 2023, 07:50

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