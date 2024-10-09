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Консульства в Ростове

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В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии в ответ на действия Бухареста
9 октября, 16:08
Страна НАТО начнет выдавать шенгенские визы в Ростове
28 марта, 06:11
Генконсульство Белоруссии могут открыть в Ростове к июлю 2024 года
В Ростове могут открыть третье в России генконсульство Белоруссии уже летом 2024 года, об этом сообщили донские СМИ.
29 января, 16:37
Отделение посольства Белоруссии закроют в Ростове-на-Дону
Генеральное консульство Белоруссии в Ростове-на-Дону собираются открыть в срок до 1 июля, об этом говорится в документе, размещенном на национальном правовом интернет-портале.
4 января, 06:56
2023
В Ростове открылся участок для голосования на выборах президента Узбекистана
В генеральном консульстве Узбекистана в Ростове открылся участок для голосования на выборах президента страны, сообщил МИД республики.
9 июля 2023, 09:29

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