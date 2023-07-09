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В Ростове открылся участок для голосования на выборах президента Узбекистана

9 июля 2023, 09:29
Фото: 1MI
В Ростове открылся участок для голосования на выборах президента Узбекистана
В генеральном консульстве Узбекистана в Ростове открылся участок для голосования на выборах президента страны, сообщил МИД республики.

Сегодня в генеральном консульстве Узбекистана в Ростове открылся избирательный участок по досрочным выборам президента республики. Граждане этого государства могут проголосовать там до 18.00 мск. Само консульство находится на улице Суворова, 28.

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Для Узбекистана это первые выборы после внесения в конституцию поправок о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. В выборах участвуют четыре кандидата, в том числе действующий глава государства.

Ранее сообщалось, что Белоруссия откроет в Ростове-на-Дону генеральное консульство.

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