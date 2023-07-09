Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Сегодня в генеральном консульстве Узбекистана в Ростове открылся избирательный участок по досрочным выборам президента республики. Граждане этого государства могут проголосовать там до 18.00 мск. Само консульство находится на улице Суворова, 28.
Для Узбекистана это первые выборы после внесения в конституцию поправок о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. В выборах участвуют четыре кандидата, в том числе действующий глава государства.
Ранее сообщалось, что Белоруссия откроет в Ростове-на-Дону генеральное консульство.