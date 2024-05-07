Космонавты

К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону

Российский космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС. Среди городов оказался и Ростов-на-Дону.