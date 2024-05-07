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Космонавты

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Май
К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону
Российский космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС. Среди городов оказался и Ростов-на-Дону.
7 мая, 04:30
Апрель
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты
Донской астронавт Николай Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики, видео-открытку опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
12 апреля, 10:49
Февраль
В Ростовской области дончан заманивают на высокооплачиваемую работу, но есть нюанс
6 февраля, 15:38
Октябрь 2023
Власти рассказали, как пройдут новые трамвайные пути в Ростове
27 октября 2023, 06:46
Август 2023
Школьница из Новгородской области побывала на запуске «Луны-25»
13 августа 2023, 08:51

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