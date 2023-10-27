Власти рассказали, как пройдут новые трамвайные пути в Ростове

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Речь идет о проекте планировки и межевания территории, а трамвайная линия пройдет на участке от Петренко до Космонавтов. Общая площадь составляет 50 гектаров.
Подготовить необходимую документацию нужно в течение года. Задание на подготовку документации должен передать Департамент архитектуры и градостроительства города.
Ранее стало известно, что скоростной трамвай в Ростове пустят по выделенным полосам. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчане определились, какого цвета будет городской скоростной трамвай.