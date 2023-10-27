rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Власти рассказали, как пройдут новые трамвайные пути в Ростове

Власти рассказали, как пройдут новые трамвайные пути в Ростове

27 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Власти рассказали, как пройдут новые трамвайные пути в Ростове

Власти в Ростове-на-Дону разрешили спроектировать трамвайные пути от Петренко

Компании «Синара — Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» разрешили подготовить документацию по планировке территории для модернизации инфраструктуры трамвая, говорится в постановлении администрации города.

Речь идет о проекте планировки и межевания территории, а трамвайная линия пройдет на участке от Петренко до Космонавтов. Общая площадь составляет 50 гектаров.

Подготовить необходимую документацию нужно в течение года. Задание на подготовку документации должен передать Департамент архитектуры и градостроительства города.

В Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-Fi
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что скоростной трамвай в Ростове пустят по выделенным полосам. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчане определились, какого цвета будет городской скоростной трамвай.

Читайте также:
В Ростове в новых трамваях появятся места для зарядки гаджетов и бесплатный Wi-FiСкоростной трамвай в Ростове пустят по выделенным полосам«Что за трамвай появится в Левенцовке?»: урбанист разъяснил чего ждать ростовчанам
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Скоростной трамвай#Последние новости Ростова на сегодня#Документация#Территория#Департамент архитектуры и градостроительства#Модернизация инфраструктуры#Космонавты#Гектары
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24