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Люки

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Апрель
На Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров
В Ростове-на-Дону запланированы работы по реконструкции дорожного покрытия на улице Большая Садовая, сообщается на сайте госзакупок.
18 апреля, 09:14
Март
Компания брата ростовского депутата отремонтирует улицу Малиновского за 117,5 млн
В Ростове ремонтом улицы Малиновского займется компания брата ростовского депутата Сергея Рожкова, информация об этом появилась на портале закупок.
15 марта, 07:55
Декабрь 2023
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
18 декабря 2023, 13:16
Ноябрь 2023
«Они агрессивны»: ростовчане попросили решить проблему с бездомными собаками
5 ноября 2023, 11:36
Июль 2023
Ростовчане заявили о включенном отоплении в автобусе в 30-градусную жару
В Ростове-на-Дону в автобусе №96 работал обогреватель во время жаркой погоды, пожаловались пассажиры в соцсети «ВКонтакте».
2 июля 2023, 10:16

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