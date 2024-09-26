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Муниципалитет

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Сентябрь
Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей
Более 160 миллионов рублей потребуется, чтобы спасти «падающий» девятиэтажный жилой дом на Западном в Ростове, сообщает глава администрации Ростова.
26 сентября, 18:21
Сирена воздушной тревоги завоет в Ростовской области
Утром 19 сентября включат сирену воздушной тревоги в поселке Ростовской области, сообщает администрация Тарасовского сельского поселения.
17 сентября, 19:40
Апрель
Власти Ростова могут получить в собственность городские платные парковки
В Ростове-на-Дону готовятся к переходу системы платных парковок под муниципальное управление.
24 апреля, 18:28
Декабрь 2023
Военвед оказался не включен в реестр городского имущества Ростова
В пресс-службе администрации Ростова корреспонденту RostovGazeta сообщили, что планирование ремонта внутриквартальных проездов на Военведе возможно только после внесения их в реестр муниципального имущества.
22 декабря 2023, 14:09

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