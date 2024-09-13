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Народная рыбалка

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Сентябрь
В Ростовской области рыбак поймал гигантского белого амура
13 сентября, 18:19
Опытный рыбак рассказал, кого ловить в Ростовской области в сентябре
6 сентября, 16:10
Август
Рыбак из Ростовской области похвастался сазаном размером с ребенка
В Ростовской области опытный рыбак поймал на Дону сазана внушительных размеров. Вес рыбы также превысил средние значения, сообщает Виталий Шульга в личном блоге.
4 августа, 19:01
Июль
Рыбак из Ростовской области поймал амура больше 15 килограммов
14 июля, 11:28
Май
Житель Ростовской области поймал самую большую рыбу в реке Дон
Житель Ростовской области стал победителем соревнований по рыбной ловле «Народная рыбалка», сообщили в правительстве региона.
20 мая, 18:22

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