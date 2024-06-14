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Нарушения закона

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Июнь
Донскому губернатору Голубеву указали на слишком долгие ответы ведомств жителям
В Ростовской области от губернатора Василия Голубева потребовали устранить нарушения закона о порядке обращения людей, сообщили в региональной прокуратуре.
14 июня, 11:11
Апрель
Евросоюз ввел уголовную ответственность для компаний за обход санкций
Совет Евросоюза установил уголовную ответственность для лиц и компаний, «помогающих России обойти санкции», об этом сообщил портал «Новые известия».
13 апреля, 12:33
Февраль
Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации
17 февраля, 15:48
Январь
Ростовский БЦ «Лига наций» перешел во владение Росимущества
Бизнес-центр «Лига наций» в Ростове стал собственностью государства, данные об этом появились в системе «СПАРК — Interfax».
24 января, 08:33
Июль 2023
Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области
В Ростовской области произошло крупное возгорание на складе, где хранили макулатуру, сообщили в региональном УМЧС.
21 июля 2023, 14:52

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