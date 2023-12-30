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Новогодний стол

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30 декабря 2023
Оливье и фрикасе: что предпочитают есть дончане на Новый год
30 декабря 2023, 15:40
24 декабря 2023
Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей
24 декабря 2023, 06:16
21 декабря 2023
Йогурты, рис и кофе резко подорожают в Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области в начале 2024 года вырастут цены на ряд продовольственных товаров, в том числе йогурты, сообщает «Коммерсантъ».
21 декабря 2023, 15:03
19 декабря 2023
Как отпраздновать Новый год и не разориться
19 декабря 2023, 12:34
18 декабря 2023
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
18 декабря 2023, 16:10

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