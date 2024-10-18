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Огнеборцы

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Октябрь
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
18 октября, 06:08
Сентябрь
«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура
20 сентября, 05:23
Стало известно, что горит на левом берегу в Ростове 19 сентября
Стало известно, что загорелось на левом берегу Ростова ранним утром 19 сентября. Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился на складе стройматериалов.
19 сентября, 05:26
Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области
Губернатор Ростовской области рассказал, что так сильно полыхает в Аксае, Василий Голубев опубликовал информацию в своем telegram-канале.
15 сентября, 14:33

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