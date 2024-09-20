«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура

ЧП случилось в ночь на 20 сентября недалеко от хутора Пятихатки Неклиновского района (в 30 километрах от Таганрога). Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, как на обочине дороги стоит грузовая машина, объятая пламенем. Пострадал ли водитель многотоннажной машины, неизвестно.