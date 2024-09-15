Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области

Posted 15 сентября, 14:33
Published 15 сентября, 14:33
Modified 15 сентября, 14:35
Updated 15 сентября, 14:35
Василий Голубев перечислил населенные пункты, где полыхает пламя в Ростовской области. Речь идет о пожарах в Неклиновском, Каменском, Аксайском районах.
— Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек, — сообщил глава региона.
В Аксайском районе, где загорелись склады, пламя перебросилось на восемь домов в трех СНТ. В Каменском сгорели семь нежилых построек.
Всего в регионе одновременно полыхают порядка 30 пожаров. Огнеборцы не могут справиться с ЧП из-за штормового ветра и перехлеста электропроводов.
Ранее RostovGazeta сообщала о жутком ДТП, в котором погибла женщина, случившееся из-за задымления на трассе.