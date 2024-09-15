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Posted 15 сентября, 14:33

Published 15 сентября, 14:33

Modified 15 сентября, 14:35

Updated 15 сентября, 14:35

Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области

Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области

15 сентября 2024, 14:33
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области
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Губернатор Ростовской области рассказал, что так сильно полыхает в Аксае, Василий Голубев опубликовал информацию в своем telegram-канале.

Василий Голубев перечислил населенные пункты, где полыхает пламя в Ростовской области. Речь идет о пожарах в Неклиновском, Каменском, Аксайском районах.

— Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек, — сообщил глава региона.

В Аксайском районе, где загорелись склады, пламя перебросилось на восемь домов в трех СНТ. В Каменском сгорели семь нежилых построек.

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Всего в регионе одновременно полыхают порядка 30 пожаров. Огнеборцы не могут справиться с ЧП из-за штормового ветра и перехлеста электропроводов.

Ранее RostovGazeta сообщала о жутком ДТП, в котором погибла женщина, случившееся из-за задымления на трассе.

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