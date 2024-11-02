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Ростов-Таганрог

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2024
Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео
Спасателям пришлось доставать женщину из легковушки после ДТП с «Уралом» на трассе Ростов-Таганрог, сообщает региональное ДПЧС.
2 ноября, 07:46
«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура
20 сентября, 05:23
Огромная пробка сковала трассу Ростов-Таганрог из-за ДТП с военными грузовиками
12 марта, 15:27
2023
В Ростове нашли самых дорогих Дедов Морозов в России
19 декабря 2023, 10:22
В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря
16 декабря 2023, 11:39
«Нечего летать так низко»: ростовчане прокомментировали заявление о ЧП с вертолетом
13 июля 2023, 20:38

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