Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео

Спасателям пришлось доставать женщину из легковушки после ДТП с «Уралом» на трассе Ростов-Таганрог, сообщает региональное ДПЧС.