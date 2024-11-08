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Отели в Ростове

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В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова
8 ноября, 12:02
Отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога
21 августа, 15:40
Автодор предложил автомобилистам заехать в Ростов-на-Дону за раками
19 марта, 13:59
2023
«Угрожали Росгвардией»: военного возмутил отказ отеля в Ростове заселить бойцов СВО
21 декабря 2023, 11:35
Ростовчане пожаловались на частые драки проституток и наркоманов
Жители улицы Каракумской в Ростове-на-Дону пожаловались на большое количество драк и проституток, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
27 апреля 2023, 13:28

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