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Posted 8 ноября, 12:02

Published 8 ноября, 12:02

Modified 8 ноября, 12:04

Updated 8 ноября, 12:04

В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова

В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова

8 ноября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney. В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова
В отдел полиции поступило сообщение о возможной опасности в элитном отеле Marins Park Hotel на Будённовском в Ростове, сообщили в управлении МВД.

Утром 8 ноября очевидцы сообщили об эвакуации посетителей и сотрудников отеля Marins Park Hotel. На место прибыли сотрудники экстренных служб и кинологи. Через время работников гостиницы и гостей пустили внутрь.

В Ростове на Буденновском эвакуировали отель Marins Park Hotel. Что там произошло?
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В полиции Ростова пояснили, что получили сообщение о возможной опасности в отеле. К месту происшествия направили силовиков и спасателей. Они организовали проверку и никаких опасных объектов не обнаружили.

Двумя днями ранее из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев по той же причине.

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