В полиции рассказали, что случилось в отеле Marins Park Hotel в центре Ростова

Posted 8 ноября, 12:02
Published 8 ноября, 12:02
Modified 8 ноября, 12:04
Updated 8 ноября, 12:04
Утром 8 ноября очевидцы сообщили об эвакуации посетителей и сотрудников отеля Marins Park Hotel. На место прибыли сотрудники экстренных служб и кинологи. Через время работников гостиницы и гостей пустили внутрь.
В полиции Ростова пояснили, что получили сообщение о возможной опасности в отеле. К месту происшествия направили силовиков и спасателей. Они организовали проверку и никаких опасных объектов не обнаружили.
Двумя днями ранее из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев по той же причине.